Incredibile a Lecce | sorpassi e controsorpassi | la spunta il Bologna!

(Di domenica 4 giugno 2023) Finisce 2-3-Bologna. Match spettacolare con un finale di partite, ben tre gol negli ultimi 15 minuti. Thiago Motta chiude nono SPETTACOLO ?e Bologna se le danno di santa ragione, vista anche la loro posizione di tranquillità in classifica. Partono bene i salentini, che trovano il gol del vantaggio con Banda: tiro al volo del giovane giocatore zambiano su assist di Strefezza. Il Bologna però reagisce e trova subito il pari con Arnautovic, che il Var annulla per offside. I felsinei però non ci stanno e nella ripresa esplodono: al 58? il pareggio sempre dell’austriaco e all’81’ arriva il sorpasso di Zirkzee. Il finale è thriller: ilprima riagguanta tutto con Oudin all’88’, ma alla fine è il Bologna a vincerla con Ferguson. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

... Marco Baroni ha aperto la conferenza stampa che precede la partita di domani trae Bologna, ... vincendo nel turno precedente a Monza una gara dal finale. Ai parametri registrati in ...- Bologna, l'ultimo ballo di stagione al 'Via del Mare' è già iniziata con la conferenza del ... 'È stata una settimana, sono stati giorni pazzeschi - ha dichiarato - , che ...... Diletta Leotta, Ciro Ferrara Il Napoli chiude il suocampionato davanti al pubblico ...- Bologna (Lorenzo Del Papa), Roma - Spezia (Luca Farina), Udinese - Juventus (Alberto Santi), ...

Monza-Lecce 0-1, gol e highlights: Falcone para un rigore, Colombo firma la salvezza Sky Sport

Nel finale succede di tutto: fuori Umtiti - che esce in lacrime per la commozione, dopo la sua rinascita a Lecce - poi disastro difensivo del Bologna non sfruttato da Blin che calcia incredibilmente ...Falcone 6: il Bologna non è venuto in vacanza nel Salento e lui si fa trovare pronto, anzi prontissimo in più occasioni. Poi, però, per la prima volta in ...