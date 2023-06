Incidente sull' A16 tra un bus e 5 auto | morto un automobilista | 14 feriti

Un morto e quattordici feriti , il bilancio ancora del tutto provvisorio del graveavvenuto'autostrada A16 Napoli - Canosa, in direzione Napoli, all'altezza del comune di Vallesaccarda, al km 101. A essere coinvolti, un bus con a bordo oltre trenta passeggeri, finito ...'A27: vettura esplode e prende fuoco sullo svincolo, salvo per miracolo Maestra morta in unstradale, tornava dalla cena di fine anno con gli alunnisulla A16, un ...... alle 6:45 circa'autostrada A16 Napoli - Canosa , è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza a causa dell'...

Incidente sull'Aurelia: scontro tra auto, conducenti estratti dalle lamiere RomaToday

Sul mezzo si trovavano 38 passeggeri e due autisti. i vigili del fuoco hanno recuperato i feriti trasferiti a bordo di varie ambulanze negli ospedali più vicini ...Lo schianto si è verificato alle 4 al km 101 in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda: dopo lo scontro il bus, con a bordo 38 passeggeri, è finito in una scarpata. I feriti sono ...