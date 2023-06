Incidente sull’A16 | pullman urta 5 auto | 1 morto e 14 feriti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 giugno 2023) Il mezzo della Flixbus con a bordo 38 passeggeri all'impatto si è ribaltato precipitando in una scarpata Unmobilista èe 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell’avvenuto all’alba di oggi 4 giugno, sull’strada A16 Napoli-Canosa tra undella Flixbus con a bordo 38 persone e due autisti, e cinquevetture. Lo riferiscono all’Adnkronos i vigili del fuoco di Avellino che stanno sul posto dalle 4 di questa mattina. Dalle prime ricostruzioni il, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, avrebbeto i veicoli fermi in carreggiata dopo un tamponamento e avrebbe terminato la sua corsa ribaltandosi e finendo in una scarpata. Sul porto ci sono cinque squadre dei vigili del fuoco: 3 ...