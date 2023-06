Incidente sull’A16 | Flixbus diretto a Roma precipita in una scarpata | un morto e 14 feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Gravequesta notte sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Unto in una. Il bilancio dell’è tragico: une quattordici, di cui due molto gravi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.in viale Kant, violento scontro auto-scooter: due ragazzi in fin di vitasi ribalta e finisce in una: unEra partito da Lecce eil pullmanche è rimasto coinvolto in un gravequesta notte, intorno alle 4:00 ...