Incidente mortale a Pavia | in moto contro un' auto | Edoardo deceduto sul colpo Aveva 25 anni

Unin provincia di Pavia è costata la vita ad un giovane a bordo della sua moto . Un 25enne ha perso la vita tamponando violentemente una vettura. Il giovane di Cassolnovo, Edoardo ...Terribile scontro fra un'Audi A4 e uno scooter nei vicoli di Ostia Nuova, tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni: è morto un uomo di 37 anni alla guida della moto, Wagner Carcione , guardia giurata ...Il territorio del comune di Gravellona Lomellina dove è avvenuto l'Nello schianto il 27enne ha però riportato gravi traumi a causa dei quali è finito in arresto cardiocircolatorio e,...

Incidente a Ostia: scontro auto-scooter, morto un uomo RomaToday

Un incidente mortale in provincia di Pavia è costata la vita ad un giovane a bordo della sua moto. Un 25enne ha perso la vita tamponando violentemente una vettura. Il giovane di Cassolnovo, Edoardo ...AMBURGO (Germania) - Incidente mortale all’Ironman di Amburgo dove un motociclista che stava seguendo l’evento sportivo per la tv ha fatto un frontale con un ciclista impegnato in gara. Il conducente ...