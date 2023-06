Incidente mortale a Ostia | la vittima è Wagner Carcioni | travolto da un’auto mentre andava al lavoro

(Di domenica 4 giugno 2023) Stava andando alcon il suo scooter, quando, un’Audi, l’ha preso in pieno, travolgendolo e scaraventandolo a terra. Lui,, 37enne di, si era alzato all’alba per andare a lavorare e garantire un futuro al bimbo che era in arrivo. La sua compagna, infatti, è incinta da tre mesi e per loro la felicità era al massimo. Fino a questa mattina alle 4:30, quando il giovane è uscito da casa e ha preso il motociclo, diretto a Fiumicino. Era felice di aver trovato quel posto all’aeroporto, dove lavorava da un mese. Ma tutti i sogni e i progetti si sono spezzati poco prima dell’alba, con lo schianto tra l’auto e il suo scooter. L’Nuova Lo scontro è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, pochi minuti dopo e 4:30 ...

sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5. Dalle ...Unè avvenuto a Ostia all'alba di domenica 4 giugno: uno scooter e un' auto sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale . Morto lo scooterista. L'automobilista dopo l'si è ...AVELLINO "sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5. Dalle ...

Incidente a Ostia: scontro auto-scooter, morto un uomo RomaToday

Un uomo di cinquantotto anni è morto questa mattina su via del Lido a Latina dopo essere stato travolto da un’auto ...1 minuto per la lettura AVELLINO (ITALPRESS) – Incidente mortale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha visto coinvolte cinque a ...