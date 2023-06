Incidente A16 oggi | il bus nella scarpata per evitare auto già ferme | i superstiti ricoverati in una palestra

...in fondo quando il bus della Flixbus su cui stava viaggiando è finito in una scarpata sull', ... Solo cinque minuti prima dell', intorno alle tre e mezza, il pullman aveva fatto sosta nell'...L'autista ha evitato diverse auto ferme per unche occupavano la carreggiata ed è finito nella scarpata. E' la prima ricostruzione dell'in autostrada di qeusta mattina. Sulle auto incidentate c'erano extracomunitari che trasportavano capi di abbigliamento e oggetti contraffatti. La vittima, senza identità, era uno di loro. ...Il precedente nello stesso tratto di autostrada Oggi un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell'avvenuto all'alba sull'autostradaNapoli - Canosa tra un pullman della Flixbus, poi ribaltatosi e finito in una scarpata, e cinque auto. Una strage evitata per un soffio che riporta alla ...

Incidente sulla A16, bus finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti | Una passeggera: schianto tremendo, siamo usciti strisciando TGCOM

