Incidente A16 | nel 2013 la strage del bus con 40 morti

(Di domenica 4 giugno 2023) Il precedente nello stesso tratto di autostrada Oggi un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell’avvenuto all’alba sull’autostrada A16 Napoli-Canosa tra un pullman della Flixbus, poi ribaltatosi e finito in una scarpata, e cinque auto. Unaevitata per un soffio che riporta alla mente quanto avvenuto la sera del 28 lugliosulla stessa autostrada, quando un bus che stava riportando a casa 49 persone dopo una giornata trascorsa a Pietralcina precipita dal viadotto Acqualonga dell’A16 Napoli-Canosa all’altezza del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Il drammatico bilancio è di 40, uno dei più gravi disastri stradali della storia italiana. Le vittime sono quasi tutte di Pozzuoli, ed è qui, nel Palazzetto dello Sport del rione ...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... assalto di turisti in Puglia e in Salento Attualità [ 04/06/2023 ] Tragico schianto sulla, bus ...Al momento il bilancio provvisorio è di oltre dieci feriti e una vittima. Coinvolte in tutto cinque vetture e un Flixbus con a bordo 38 persone di cui 36 passeggeri. Stando alle prime ricostruzioni, ...... una dei passeggeri a bordo del bus della Flixbus finito in una scarpata, sull', all'altezza del ... Il pullman cinque minuti prima dell', intorno alle tre e mezza, aveva fatto sosta nell'...

Incidente sulla A16, bus finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti | Una passeggera: schianto tremendo, siamo usciti strisciando TGCOM

Nelle auto coinvolte nell'incidente sulla A14 tra Avellino e Napoli c'erano immigrati che trasportavano merci contraffatte. Le loro vetture si sono scontrate per cause ...Un morto e 14 feriti: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto. (ANSA) ...