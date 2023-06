Incidente A16 | le prime testimonianze dei passeggeri del bus Flixbus | «Stavamo tutti dormendo»

Una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in unstradale avvenuto intorno alle 4 di notte lungo l'autostradaNapoli - Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli. Un autobus con a bordo 38 passeggeri e due autisti è ...Cosa è successo Il gravestradale avvenuto nel tratto avellinese dell', nel comune di Vallesaccarda, si è verificato (al chilometro 100 + 600 metri) appena dopo una curva: il Flixbus si ...In unche ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman sull'autostradaNapoli - Canosa un automobilista è morto e ci sarebbero diversi feriti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i ...

Incidente sulla A16, bus finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti TGCOM

“Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata”. È questa la ricostruzione fatta da uno ...Tragedia all’alba lungo l’autostrada Napoli/Bari: un autobus è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata nei pressi dello svincolo di Vallata. L’autista del mezzo ha perso la vita, 14 passegger ...