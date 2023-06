Incidente a Ostia | motociclista muore dopo il frontale con un' auto | ' A bordo quattro giovani | sono fuggiti'

(Di domenica 4 giugno 2023) Bruttotrae moto la scorsa notte a, sul litorale romano. Un'mobile e una motocicletta siscontrate in via Guido Pincon all'incrocio con via Umberto Cagni, pocole ...

Bruttotra auto e moto la scorsa notte a, sul litorale romano. Un'automobile e una motocicletta si sono scontrate in via Guido Pincon all'incrocio con via Umberto Cagni, poco dopo le 4.20 di ...L'auto e la moto si sono scontrate frontalmente , per cause ancora in fase di accertamento. Il fragore dell'è stato fortissimo, tanto da far sobbalzare alcuni residenti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di salvare il centauro, ...La coppia ha quindi deciso di andare in una location da favola, ad, per realizzare uno ... ma non è stato possibile a causa di un '' culinario. Come ha spiegato Donnamaria in una storia ...

Ostia, tremendo incidente nella notte tra auto e moto: morto centauro (FOTO) Il Corriere della Città

