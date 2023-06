IMU e TARI arrivano i controlli a casa a tappeto dopo la novità contro i domicili fittizi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 giugno 2023) Nessuna tregua per chi tenta le truffe su IMU edelle autorità fiscali sul pagamento delle tasse sulla. Si sono registrati degli aumenti importanti dei tentativi di evasione fiscale sulle tasse sulla. La situazione economica delle famiglie non è però una scusa per non pagare le tasse allo Stato e la Guarda di Finanza è pronta ad intervenire con nuovi. Scattano ia sorpresagli evasori di Imu e– ANSA – ilovetrading.itUna delle piaghe più durature e complesse da estirpare dello Stato italiano è quella dell’evasione fiscale. In particolare il fenomeno diffuso della micro evasione non è mai calato nel tempo e lo Stato sta ...