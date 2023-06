Da fine giugno partono le prime . Per contrastare il precariato e l'assenza di docenti in cattedra il ministero dell'Istruzione e del Merito sta mettendo in campo un piano diindel personale docente che porterà in classe circa 80mila insegnanti nei prossimi due anni. La prima tranche arriverà a settembre, perché l'obiettivo è far partire l'anno scolastico ...... riguarda tutti coloro che risultassero nelle Gps in posizione utile già quest'anno, anche se in riserva: dopo il riconoscimento del titolo, quindi, saranno immessi incon priorità nell'anno ...indocenti 2023, previste 56 mila: da quali graduatorie e con quale ordine. Tutte le info [LO SPECIALE]

Immissioni in ruolo docenti 2023: il Ministero verso l’anticipo delle operazioni a fine giugno Orizzonte Scuola

Da fine giugno partono le prime assunzioni. Per contrastare il precariato e l’assenza di docenti in cattedra il ministero dell’Istruzione e del Merito sta mettendo in campo un piano ...CAMPOBASSO - Secondo la tempistica prevista nell’ordinanza, giovedì 1 giugno 2023 il Ministero ha reso noti gli esiti dei movimenti ...