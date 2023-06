Il vicolo cieco di Mosca | perdere la guerra o la pace? Scrive D’Anna

Leggi su formiche

(Di domenica 4 giugno 2023) Nemesi o strategia, i russi hanno iniziato a svegliarsi con lain casa, sopra le loro teste. Non va meglio lungo il fronte del Donbass, dove a 16 mesi dall’inizio della fallita invasione dell’Ucraina i soldati disono passati dal “prenderemo Kiev in tre giorni” a “fate saltare in aria strade e ponti così non avanzano velocemente”. Dalla capitale russa alle prime linee fra Donetsk e Lugansk, lascatenata da Putin si è ormai trasformata in una tragica incognita. Lo si avverte anche dall’atteggiamento e dalle parole dello stesso Presidente Russo per tranquillizzare i concittadini. Termini e sguardo di chi probabilmente non ha mai letto i versi di una poesia. Sono bastati alcuni droni materializzatisi sul cielo die che hanno scalfito i condomini del quartiere di Rublyovka famoso per le ville di ...