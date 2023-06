Il tennis italiano ha bisogno di Matteo Berrettini | un campione da semifinale in tre Slam diversi

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Si nutrivano tante speranza per questa edizione 2023 del Roland Garros in casa Italia. Il momento di eccellenza vissuto dal nostroaveva fatto sperare e forse un po’ sognare, in vista delloparigino. Purtroppo, però, quello che ci si augurava non è avvenuto e la prematura uscita di scena di Jannik Sinner, nel secondo turno, è stata indubbiamente la battuta d’arresto più pesante. L’altoatesino, infatti, si era venuto a trovare in una zona di tabellone nella quale la prospettiva di unaa livello Major non era così irraggiungibile. La terra rossa parigina, però, ha bocciato Jannik e purtroppo la truppa italiana è uscita di scena in maniera definitiva quest’oggi, viste le sconfitte di Lorenzo Sonego, contro Karen Khachanv, e di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. Va, comunque, fatto un distinguo visto che nelle ...