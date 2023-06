Il richiamo della foresta | l’economia circolare del legno

(Di domenica 4 giugno 2023) Una gestione efficiente dei rifiuti è fondamentale per il pieno sviluppo dele per accelerare la transizione verso un sistema economico a basso impatto di carbonio. Lo afferma un recente studioCassa Depositi e Prestiti ricordando gli obiettivi che l’Unione Europea ha fissato per gli Stati membri: riciclare almeno il 75% dei rifiuti urbani e almeno il 70% di quelli di imballaggio entro il 2030. Il tutto in una visione strategica orientata ad accelerare la transizione ecologica e a rafforzare l’autonomia nell’approvvigionamento di materie prime critiche e ridurre la dipendenza da Paesi terzi “forieri di tensioni sullo scacchiere geopolitico internazionale”. Particolarmente ambiziosi gli obiettivi di riciclo degli imballaggi. Oltre all’obiettivo generale del 70% entro il 2030, sono fissati obiettivi ...

... dopo aver fatto il bagno nella fontana di Trevi , ha aggredito due agentipolizia locale di ... Non avendo effetto il, l'agente è entrato in acqua per andare a recuperarla. Una volta ...... ormai sempre più spostato a sinistra, mi sarei aspettato una parola sui contenuti, unagli aspetti programmatici, riguardo magari alla nuova visione urbanisticacittà, all'accordo di ......la X Flottiglia MASRepubblica Sociale Italiana (RSI) non sono la stessa cosa: la prima risultava attiva dal 1939 al 1943, mentre la seconda dal 1943 al 1945. L'urlo 'Decima' Anche il...

Il richiamo di Papa Francesco per le apparizioni mariane: Mai ... Fanpage.it

Per la Chiesa è un atto di fede. Per gli scettici un ingegnoso artefatto. Ma se fosse vera, la Sindone sarebbe la prova inconfutabile dell’evento centrale del Cristianesimo. Un’istantanea della Resurr ...Il braccio teso, l’urlo “Decima”. Poi le polemiche. La parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica ha scatenato polemiche per quello che alcuni osservatori hanno ritenuto essere un saluto fascis ...