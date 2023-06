... ma Inzaghi ha risparmiato per sicurezza l'ultimo quarto d'ora di gioco a Robin Gosens: per togliersi ogni preoccupazione sulla stato di salute disaranno comunque fondamentali i primi giorni ...Sui due 'titolari' rimasti fuori dai convocati, invece, Farris ha precisato: 'Mkhitaryan sta procedendo con ildall'infortunio, l'obiettivo è portarlo a Istanbul.Siccome aveva un ...Correa è ancora indisponibile e punta ilper la finale di Champions. In mezzo al campo ... Sugli esterni ci saranno Bellanova e Gosens che faranno riposare Dumfries e. In porta ...

Il recupero di Dimarco, i ballottaggi, le alternative: Inter, il borsino verso la finale La Gazzetta dello Sport

Portare il Torino all'ottavo posto e poi pensare al futuro, la tabella di Ivan Juric è molto chiara. "Da diverso tempo mi dedico solo al campo e ai risultati, non mi interessa la prossima stagione - d ..."Abbiamo onorato al meglio l'impegno e siamo riusciti a consolidare la classifica. Abbiamo giocato una partita importante contro un avversario di valore". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ...