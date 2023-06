Il Real Madrid saluta re Benzema

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Il vincitore del Pallone d'Oro francese Karimlascerà ila fine stagione dopo 14 stagioni con il club spagnolo. Lo ha annunciato la società. "IlCF e il nostro capitano Karimhanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua brillante e indimenticabile carriera di giocatore del nostro club", ha scritto ilin un comunicato diffuso poche ore prima dell'ultima partita della stagione del campionato spagnolo contro l'Athletic Bilbao.è arrivato adal Lione nel 2009 e a 35 anni ha lasciato un segno indelebile nel club madrileno, con 25 titoli a suo nome, tra cui cinque Champions League. L'ultimo titolo europeo, nel 2022, gli ha aperto le porte del Pallone d'Oro, il primo per ...

1 Nacho Fernandez è sempre più vicino all' Inter : i media spagnoli confermano che il difensore, in scadenza con il, può essere il prossimo colpo a zero dei nerazzurri.Karim Benzema lascia il. Ad annunciarlo lo stesso club spagnolo: 'Vogliamo mostrargli il massimo apprezzamento e ringraziarlo perché è già una delle nostre leggende', scrive il. Benzema ha raggiunto le ...(SPAGNA) - Termina dopo 14 anni l'avventura di Karim Benzema al. A comunicarlo è stato lo stesso club merengue con una nota ufficiale nella quale rende omaggio all'attaccante francese, quinto giocatore di tutti i tempi ad aver indossato più volte la ...

Karim Benzema lascia il Real Madrid dopo quattordici anni. Il fuoriclasse francese si trasferirà in Arabia Saudita.Con un comunicato ufficiale il Real saluta l'attaccante francese. Dopo 647 e 353 gol con la maglia dei Blancos, Benzema potrebbe raggiungere CR7 in Arabia Saudita ...