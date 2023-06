Il pullman del Napoli che entra allo stadio tra i tifosi in festa

Nell'ultima giornata di campionato i festeggiamenti per lo scudettoNapoli sono iniziati ben prima dell'inizio della partita. Mentre ildella squadra si dirigeva allo stadio Diego Armando Maradona i tifosi cantavano in coro "I campioni dell'Italia siamo ...E mentre fuori dal Maradona i tifosi ovviavano all'assenzascoperto della squadra (sfilata cancellata per motivi di ordine pubblico) facendo caroselli su mezzi modificati per l'occasione, ...Aggiornamento delle ore 19.10: ildegli Ultras e i dueCoordinamento sono attualmente a Piacenza e difficilmente arriveranno prima25 . Anche il co - presidente Robert Lewis ...

Bus finisce in una scarpata sull'A16, un morto e 25 feriti, tre sono gravi RaiNews

Nell'ultima giornata di campionato i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono iniziati ben prima dell'inizio della partita. Mentre il pullman della squadra si dirigeva allo stadio Diego Armando ...L'autista del pullman coinvolto nell'incidente sulla A16 è stato sentito dal pm che conduce le indagini alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Guerino Gazzella ed ha "fornito - sottolinea ...