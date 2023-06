(Di domenica 4 giugno 2023) Ha chiuso da poche ore la stagione 22/23 con una sconfitta in Ligue1, ma in casa Psg è già tempo dire. I parigini,...

Malmoe, Barcellona,, Manchester United. Eppure era tornato da noi in un ambiente che non ... Sarebbero bastati 2/3 minuti in cui calpestare ancora unail manto di San Siro, invece purtroppo ...Il, unasalutato Galtier, sembra aver dirottato le proprie mire su Luis Enrique che tuttavia, almeno per ora, è un po' come la Sora Camilla, molto nota da queste parti. Ancelotti, lusingato ...Il Paris Saint - Germain ha tutte le intenzioni di cambiare ancora unaallenatore. Christophe ... Secondo As , il favorito numero uno per la panchina delè adesso Luis Enrique , commissario ...

Il Psg volta pagina dopo Messi: il nuovo allenatore sarà Nagelsmann Calciomercato.com

Il club francese è intenzionato a prendere un nuovo allenatore. Accelerata su Luis Enrique, più giù Motta e Mourinho.La festa a Parigi per la vittoria del titolo del PSG si è trasformata in un incubo per Messi e Galtier pesantemente criticati dal pubblico ...