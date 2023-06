(Di domenica 4 giugno 2023) Neanche il tempo di brindare l'undicesimo titolo, un record in Ligue 1, che il Psg ha già nel mirino il nuovo allenatore. Ieri, al Parco dei Principi, è stata l'ultima per Leo Messi e Sergio Ramos. Ma ...

...I lsi starebbe muovendo piuttosto celermente alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Come rivelato dal quotidiano francese 'L'Equipe', il club della capitale avrebbe...Secondo l'Equipe, la priorità è Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco a marzo, ma dopo aver eliminato agli ottavi di Champions League proprio il. errori L'emiro del Qatar in questi ...Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco, sarebbe statodalcome sostituto di Christophe Galtier sulla panchina del club parigino nella prossima stagione. (seguono aggiornamenti) ...

Il Psg ha scelto: sarà Nagelsmann il dopo Galtier La Gazzetta dello Sport

Neanche il tempo di brindare l'undicesimo titolo, un record in Ligue 1, che il Psg ha già nel mirino il nuovo allenatore. Ieri, al Parco dei Principi, è stata l'ultima per Leo Messi e Sergio Ramos. Ma ...Il club dell' Arabia Saudita Al Hilal ufficializzerà l'ingaggio di Lionel Messi martedì 6 giugno. A convincere Messi il faraonico contratto proposto dai sauditi - si parla di 400 milioni di euro a ...