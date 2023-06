Il primo fumetto firmato Cranio Books | vi presentiamo Ciccio e Ada | la figlia che lo allevò

Leggi su movieplayer

(Di domenica 4 giugno 2023) Book Nerd intervista Marco "" Cecchini, in occasione dell'uscita di Diario di un papà e dellache lo, edito. Se pensate che i veri lettori nerd siano quelli che leggono solo libri cartacei in copertina rigida, nelle puntate della nostra trasmissione Book Nerd, in streaming su Twitch ogni due venerdì, cerchiamo in ogni modo di smentire questa convinzione. Tanto che, dopo aver parlato di e-book, di prestito interbibliotecario online e di Wattpad, il nostro ultimo ospite è stato l'autore di un, Diario di un papà e dellache lo. Non solo: questo libro non è edito da una casa editrice tradizionale, ma è la prima produzione letteraria di, creatura appena nata ...