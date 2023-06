Il piccolo Emanuele sta morendo | i Supereroi lo vanno a trovare in ospedale

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 4 giugno 2023) Un bambino, il, sta. Ma i genitori vogliono che continui a sognare e a lottare fino all’ultimo. Da qui l’accorato appello degli amici dei genitori del bambino, che subito è diventato virale: “Tutti in piazza travestiti daper Manuele”. E a presentarsi all’appuntamento, venerdì mattina in piazza Polonia a Torino, sono state centinaia di persone.in missione sorriso Il bambino ha appena sette anni ed è ricoverato al Regina Margherita dove è in cura per un grave tumore ai polmoni, che purtroppo è in stato molto avanzato. Centinaia di persone accorse in piazza Polonia a Torino davanti all’dove è ricoverato ilCommossi dalla richiesta dei genitori gli eroi mascherati hanno risposto in ...