Il Papa buono | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 4 giugno 2023) Il: trama, cast, quante puntate e streaming delStasera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ildel 2003 che racconta la vita diGiovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli, dall’infanzia all’elezione al soglio di Pietro, dal Concilio alla morte. Alla regia Ricky Tognazzi. Nel cast Bob Hoskins, Carlo Cecchi, Roberto Citran, Fabrizio Vidale, Sergio Bini Bustric. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il 3 giugno 1963 il Cardinale Mattia Carcano sta aspettando di parlare per l’ultima volta con il suo vecchio amico morente, Angelo Roncalli,Giovanni XXIII. Quattro anni prima era iniziatoche doveva essere unto di ...

vedi ancheFrancesco dimesso dal Gemelli: "Non ho avuto paura" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Giovanni XXIII, 60 anni fa moriva il "": le 10 frasi celebri ...'Credo dice il giornalista che ilvolesse dire proprio questo, pur non nominandola ... Su migliaia di apparizioni molte non vengono riconosciute anche se c'è del'. 'Quel che non mi piace ..."Credo - dice il giornalista - che ilvolesse dire proprio questo, pur non nominandola ... Su migliaia di apparizioni molte non vengono riconosciute anche se c'è del". "Quel che non mi piace -...

La storia di Papa Giovanni XXIII con le musiche di Ennio Morricone Libero Magazine

Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa: “Con pace si guadagna, con guerra si perde”. Apparizioni mariane “Non sempre vere” ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...