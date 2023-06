Il Napoli liquida la Samp e chiude il campionato a 90 punti | ora in città esplode la festa scudetto – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023) Una rete del centravanti titolare e uomo-simbolo, Victor Osimhen, e uno della “riserva di lusso” Giovanni Simeone bastano alperre in bellezza ilda sogno 2022/23. 2-0 alladoria, già da tempo condannata alla retrocessione in Serie B, e discorso chiuso. La stagione siper la squadra di Luciano Spalletti con un bottino di 90 puti. E ora può partire davvero la– quella definitiva – per lo storico terzo. Già a partita ancora in corso, sia piazza Trieste e Trento che via Toledo, nel centro di, erano affollatissime. Migliaia e migliaia le persone già scese dalle loro abitazioni per festeggiare i titolo e omaggiare i campioni d’Italia. Sotto il Vesuvio sarà una lunga notte di. ...