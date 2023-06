Il Meteo da Lunedì 5 Giugno ancora Temporali

in Sicilia con piogge e venti forti e una nuova allerta gialla per maltempo. Possibili disagi, quindi per la giornata di5 giugno. L'allerta gialla riguarda tutte e nove le province ...Piogge e temporali in arrivo anche per domani La risalita di una depressione africana nella giornata di domani5 giugno favorirà un ulteriore peggioramento delle condizioni, con ...Nell'intera zona laziale infatti sono previste, almeno fino alla serata di domani5 giugno, precipitazioni sparse anche a carattere di temporale o rovescio. Saranno interessate dai possibili fenomeni piovosi le seguenti aree: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio del Tevere, ...

Meteo Torino: oggi nubi sparse, Lunedì 5 temporali e schiarite, Martedì 6 nubi sparse iLMeteo.it