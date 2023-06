Il mare color veleno

(Di domenica 4 giugno 2023) l nuovo libro di Fabio Lo Verso è un viaggio. S’intitola “” ed è uno straordinario, inquietante, pericoloso viaggio – inchiesta tra Augusta e Siracusa, lungo la costa più inquinata della Sicilia, dove la popolazione convive da mezzo secolo con i veleni di un gigantesco polo petrolchimico. Un reportage narrativo crudo e dolente che fa finalmente luce sul disastro ambientale meno conosciuto d’Italia ma il più antico e inquietante. La distruzione dell’ambiente in Italia è stata resa possibile dal ricatto del lavoro: i cittadini sono stati costretti a scegliere la lenta morte per inquinamento per sfuggire alla più veloce morte per fame. La storia del petrolchimico di Siracusa è al stessa che spinge oggi tutto il pianeta sull’orlo del baratro. Conoscerla significa poter costruire antidoti culturali. Tomaso Montanari “Il quadrilatero della morte” Così è stato ribattezzato il ...

