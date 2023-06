Il galletto è finito | addio Macron | retroscena | ecco perché sta per saltare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) C'è un novello Napoleone mancato che sta assumendo sempre più le sembianze di un moderno monsieur pas de chance. I grandi vecchi d'Europa parlano di lui con un sorriso di rimpianto e scuotendo il capoccione. Per una serie di circostanze fortuite ha avuto tra le mani le carte vincenti ma quello sciovinismo da francese di provincia gli ha impedito di metterle a frutto. D'altronde, anche se si arriva a essere dei banchieri per la Rotschild, in Francia fa ancora la differenza nascere ad Amiens o a Paris. Sì, il soggetto in questione è Emmanuel. In Europa si aspettavano molto da lui, ma le président ha deluso tutti, facendo una politica nazionalista ed egoista e ora che in patria il suo consenso è al minimo, nessuno è disposto a tendergli la mano da fuori. Quando la Gran Bretagna uscì dall'Unione e già la stella della Merkel si stava offuscando, dopo anni di guerra ...