Il dolore di Panariello per il fratello Francesco | morto a 50 anni | “La droga l’ha distrutto | ma la sua morte è stata assurda”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) È una storia drammatica e commovente quella didi Giorgio, noto attore e comico versiliese segnato nel profondo da una serie di avvenimenti dolorosi e per certi versi ‘inspiegabili’ che hanno investito la sua famiglia. Si dice che per far ridere bisogna essere tristi, e la vita di Giorgio, all’inizio, èmolto triste e complicata. Sia lui che suoFranco vennero abbandonati dalla madre, che li affidò uno ai nonni (Giorgio) e l’altro –– a un’altra famiglia. Prima di essere adottato, però, Franco trascorse un lungo periodo in collegio, e fu proprio l’esperienza dell’abbandono a fargli più male di tutte. Giorgioracconta il rapporto con suo...