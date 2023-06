‘Il Cristo iracheno’ e ‘Allah 99’ | un ritratto spietato dell’Iraq contemporaneo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) “«Ascolta, Mahdi. In vita mia ne ho passate di cotte e di crude e so che prima o poi mi capiterà qualche disgrazia. Ma non è questo l’importante. Tu hai sedici anni. Oggi ti insegnerò a essere un leone. Questa vita è una stronzata. Se muori oggi o tra trent’anni, non fa alcuna differenza. L’importante è l’oggi, è riuscire a vedere la paura negli occhi degli altri. Sono quelli impauriti che ti daranno tutto. E se uno ti dice, per esempio, “temi il Signore” oppure “è peccato”, dagli un calcio in culo, perché ’sto Dio è degli stronzi. È loro, non tuo. Dio sei tu, ora è il tuo momento. Non c’è Dio senza fedeli o piagnucoloni che muoiono di fame e sopportano qualunque cosa in suo nome. In questo mondo, tu devi imparare a essere Dio. Solo così la gente ti leccherà il culo mentre le caghi in gola. Oggi verrai con me, ma devi tenere la bocca chiusa. Non una parola, zitto e muto come una ...