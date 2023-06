“Il corpo di Emanuela Orlandi si trova nei sotterranei del Castel Sant’Angelo” | la rivelazione di un ex carabiniere Il fratello Pietro tuona | “Pura follia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Solo 18 giorni e saranno trascorsi 40 anni esatti da quel pomeriggio del 22 giugno in cuiè scomparsa. Era andata a lezione di musica nel centro di Roma e non è mai più tornata dall’altra parte del Tevere dalla sua famiglia, in Città del Vaticano. E man mano che si avvicina questo triste anniversario, ogni giorno sbucano piste e testimoni con soluzioni fulminee al caso senza che però tutto questo porti su una sola traccia concreta della sorte della ragazza. Soltanto ieri, l’ultima: un exha scritto in una lettera indirizzata al Sostituto Procuratore Stefano Luciani (incaricato dalla Procura di Roma di riaprire le indagini) che ildisi troverebbe sepolto a. Antonio Goglia (questo il suo nome) intervistato ...