Il Commissario Montalbano | l' ispettore Fazio ha oggi 52 anni | ecco com' è diventato Peppino Mazzotta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilche nella fiction interpreta l'ha 52di cosa si occupa e come èIlè una delle fiction Rai più seguite della televisione di Stato. Il merito è di una storia che riesce ad essere sempre avvincente e di un protagonista, Luca Zingaretti, davvero straordinario in termini di talento attoriale. La penna di Andrea Camilleri ha creato un successo che le persone non si stancano né di leggere, né di vedere in televisione, tant'è che le repliche del fortunato prodotto sono sempre seguitissime. Oltre al personaggio principale, tuttavia, vi sono anche dei secondari che hanno fatto la storia ...