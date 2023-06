Il commiato di Spalletti | ' Che emozione | questa passione ti resta dentro'

(Di domenica 4 giugno 2023) Il campo non aveva davvero nulla da dire. Il gran finale del Napoli è servito a lasciarsi andare alle emozioni, la vittoria sulla Sampdoria chiude un mese di festeggiamenti per la conquista del terzo ...

Il dopo Napolidovrà cominciare a pensare alla vita dopo Napoli e il Napoli. 'Ci saranno sicuramente dei passaggi che mettono tutti in difficoltà, come i miei familiari che mi avranno ...C'è una festa nella festa a Napoli domenica: oltre alla squadra diche ha conquistato il terzo scudetto della storia della squadra partenopea, lo stadio ... Unperfetto per il bomber, ...Sul suo futuro,si è così espresso ai microfoni di Sky: "Non sto aspettando niente, è tutto chiaro e definito: c'è soltanto da dirlo". Anche in caso di, ne siamo certi: i tifosi ...

Il commiato di Spalletti: “Sembra di essere nel cuore pulsante di Napoli” La Gazzetta dello Sport

C'è una festa nella festa a Napoli domenica: oltre alla squadra di Spalletti che ha conquistato il terzo scudetto della storia della squadra partenopea, lo stadio Maradona ha dedicato un omaggio a ...Quella contro la Sampdoria, domenica, sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Come saluterà i suoi tifosi