Il caos del post-partita Brescia-Cosenza Arrestati quattro tifosi

(Di domenica 4 giugno 2023) Sono scattati i primiarresti per gli scontri avvenuti giovedì sera al termine di, gara che ha sancito la retrocessione in serie C dei lombardi dopo 38 anni . Il pm Carlotta...

L'anteprima della movida estiva avellinese finisce neldi venerdì notte. Davanti alla 'La DamaVino' a Viale Italia, un'enoteca attiva dallo scorso agosto in città, va in scena il delirio. 'Solitamente siamo aperti fino alle 20, l'altra sera ......dei Conti (con l'emendamento presentato dalla maggioranza al decreto sulla Pubblica amministrazione in cui viene tolto ai magistrati il potere di verifica e controllo sullo stato di avanzamento...... la terna si appropria di due punti e l'individuale impatta, per cui alla fineprimo tempo si ... In codaassoluto con quattro squadre a pari punti, dalle quali dovrà uscire la seconda ...

“La Macchina del Caos” del giornalista del New York Times Max ... Valledaostaglocal.it

In Kosovo danno praticamente per fatto l’acquisto di Edon Zhegrova, esterno destro del Lille. Noi siamo più cauti e rileviamo anche il forte interesse per Zaniolo, ma solo se riusciranno a ...L'anteprima della movida estiva avellinese finisce nel caos di venerdì notte. Davanti alla "La Dama del Vino" a Viale Italia, un'enoteca attiva dallo scorso agosto ...