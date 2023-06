Il Napoli chiude il suo straordinario campionato con la vittoria 2 - 0 sulla Sampdoria, nel segno di Osimhen e Simeone. Ecco ilnapoletani, che affollano piazza del Plebiscito, al primo gol su rigore del centravanti Victor Osimhen. E davanti al maxischermo esplode la gioiatifosi. Continua a leggere su Tg. La7.it ...Il calciatore già durante il riscaldamento aveva ricevuto una targa da partetifosi che in ... Ma è dopo il fischio finale dell'arbitro Feliciani che esplode come unla festa, trasmessa in ...Sonego si consola con il ranking che lo riporta a ridossoprimi quaranta del mondo con ildel Lenglen che lo accompagna all'uscita dal campo. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone ...

Il boato dei tifosi al gol di Osimhen TGLA7

Il Napoli chiude il suo straordinario campionato con la vittoria 2-0 sulla Sampdoria, nel segno di Osimhen e Simeone. Ecco il boato dei napoletani, che affollano piazza del Plebiscito, al primo gol su ...Roma, 4 giu. (askanews) - Il Napoli è stato premiato con la coppa dello scudetto al Maradona al termine della partita con la Sampdoria, ultima ...