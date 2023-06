Ibrahimovic si è ritirato | È il momento di dire ciao al calcio

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - "È giunto ildi' al". Cosi' il 41enne Zlatan, in lacrime e visibilmente emozionato, ha salutato al centro del campo i suoi tifosi subito dopo la vittoria del Milan per 3-1 sul Verona. Eras end, legends live forever ??#SempreMilan pic.twitter.com/PwM5WCEMEm — AC Milan (@acmilan) June 4, 2023 Passerella finale, con tanto di tappeto rosso verso il centro del campo, per lo svedese circondato dallo staff dirigenziale e da due ali di giocatori. A Ibra e' stata donata la maglia numero 11 e alcune immagini delle sue giocate in rossonero sono state diffuse sui maxischermo di San Siro. Tears in everyone's eyes. Zlatan is immense, ?? pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA EN) June 4, 2023 "Non respiro, ma va bene così. Dentro questo stadio ...