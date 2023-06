Ibrahimovic Napoli Repubblica | l’ultima suggestione Lo svedese chiude in azzurro?

(Di domenica 4 giugno 2023)sarebbe quella di un trasferimento inper lo: tutti i dettagli Secondo quanto riportato da, per Zlatanpotrebbe esserci laper il finale della sua carriera. Si parla di un possibile contratto a gettone per lo, sul quale ci sarebbe anche il Monza. Difficilmente De Laurentiis mette sotto contratto ultratrentenni, ma chissà che non possa cambiare idea proprio ora…

Milan, l'addio di'scartato'Il colpo 'Ibra' soprattutto a livello mediatico darebbe una grande spinta alla piazza brianzola, allo stesso tempo però Galliani e Palladino devono far ......gol a tal Antonio Nocerino da, che maturando ha cambiato le sue prospettive non solo 'ego' ma soprattutto 'squadra' e peccato per chi non ha capito in questi anni il personaggio. ...Calciomercato - Zlatanal: è questa la clamorosa indiscrezione riportata da La Repubblica oggi in edicola. Calciomercato, clamorosa ipotesiSecondo quanto infatti riferisce il ...

Ibra lascia il Milan, quale futuro Repubblica: "Suggestione contratto a gettone col Napoli" Tutto Napoli

MILANO - Oltre settantamila spettatori si alzeranno in piedi al termine di Milan-Hellas Verona per salutare un grande campione. Stasera non è una partita qualsiasi a San Siro, è la partita del saluto ...Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato così a Interdipendenza delle voci sul ritorno del marocchino: “Achraf è un giocatore del PSG con la quale ha ancora tre anni di contratto. Se gli ...