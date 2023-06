Ibrahimovic in lacrime annuncia a San Siro il suo ritiro dal calcio giocato | “È arrivato il momento di dire ciao”

Alla fine di Milan - Verona Zlatan, 41 anni, ha annunciato il suo ritiro. Si pensava fosse un saluto al club rossonero, si ... Lo stesso Ibra non ha trattenuto lema poi, come ..., è giunto il momento di dire ciao al calcio 'E' giunto il momento di dire 'ciao' al calcio'. Così Zlatan, ine visibilmente emozionato , ha salutato al centro del campo i suoi tifosi subito dopo la vittoria del Milan per 3 - 1 sul Verona . Passerella finale, con tanto di tappeto rosso ......emozioni e commozione anche per i tifosi che hanno riservato il giusto tributo a Zlatan,... Il campione svedese inha mostrato commosso il simbolo del cuore alle telecamere, ha ...

Ibrahimovic si congeda tra le lacrime: "È il momento di dire ciao al calcio" TUTTO mercato WEB

Il campione svedese ha risposto con le lacrime, provato dall'emozione, e mostrando il simbolo del cuore alle telecamere."E' giunto il momento di dire 'ciao' al calcio". Così Zlatan Ibrahimovic, in lacrime e visibilmente emozionato, ha salutato al centro del campo i suoi tifosi subito dopo la vittoria del Milan per 3-1 ...