MILANO - Dopo la vittoria contro il Verona (3 - 1), nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan. Bandiere e tappeto rosso per il campione svedese del Milan , che è sceso in campo con l'ovazione dello stadio, mentre il club trasmetteva sui maxischermi un video celebrativo. Zlatan ha ...4 Il Milan celebra Zlatan. Il giocatore svedese ha infatti annunciato il ritiro dal calcio. Commovente il video dedicato allo svedese sui maxischermi di San Siro, ricevuto da scroscianti applausi da parte di tutto ...Zlatansi ritira dal calcio giocato. Al termine della sfida di San Siro vinta contro il Verona per 3 - 1, l'attaccante svedese del Milan ha annunciato a tutto lo stadio che la sua carriera da ...

Ibrahimovic annuncia: "Lascio il calcio, non il Milan" Corriere dello Sport

Zlatan Ibrahimovic chiude la carriera e dà l’addio al calcio. Il 41enne attaccante svedese annuncia il ritiro dopo Milan-Verona, gara che chiude il campionato con il 3-1 per i rossoneri. Alla fine del ...Serata di forti emozioni in Seire A. Lo svedese ufficializza il ritiro, mentre Milan e Roma spediscono allora spareggio l'Hellas e lo Spezia ...