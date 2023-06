Ibrahimovic | addio al calcio in lacrime | «È arrivato il momento» Il Milan batte 3-1 il Verona e Leao lo abbraccia in panchina

(Di domenica 4 giugno 2023) Nell?ultima giornata di campionato ilil3-1 e conclude la stagione a quota 70 punti. Il, nonostante la sconfitta, si giocherà lo spareggio per rimanere in...

Zlatansi ritira dal calcio giocato. Al termine della sfida di San Siro vinta contro il Verona per 3 - 1, l'attaccante svedese del Milan ha annunciato a tutto lo stadio che la sua carriera da ...Ibra dà l'al suo Milan e annuncia il ritiro: 'E' il momento di direal calcio'. Visibilmente commosso, è stato acclamato da tutto lo stadio al termine della partita col Verona. Poi le altre parole: 'Sarò per sempre milanista'. 'GodBye' è stato invece il gioco di ...La sfida diretta per la salvezza è stata determinata dalle sconfitte del Verona a San Siro con il Milan (doppietta di Rafa Leao e lacrime di tanti, nel dopopartita, per l') e dello ...

Ibrahimovic saluta dopo Milan-Verona: "Momento di dire ciao al calcio" Sky Sport

MILANO - Dopo la vittoria contro il Verona (3-1), nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan Ibrahimovic ... "E' il momento di dire ...SERIE A - Zlatan Ibrahimovic aveva indetto una conferenza stampa, pronto a parlare al termine del match tra Milan e Hellas Verona. Era certo il suo addio al Milan, ma anche quello al calcio Tutto il ...