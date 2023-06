Ibra lascia il calcio | il commovente e istrionico saluto di Zlatan a San Siro

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) “Non respiro ma va bene così. Ho vissuto tante emozioni in questo stadio…”. Poi si interrompe per zittire i tifosi che fischiano. A Sansuccede spesso, chissà poi perché. Ma lui,himovic, non fa una piega e va avanti. Saluta ilda par suo. Non solo il Diavolo e i colori rossoneri. Lo svedese ha sorpreso un po’ tutti. Nessuno si aspettava che chiudesse la sua carriera così. Si pensavasse il Milan, non che smettesse definitivamente. Forse il corpo non lo sorregge più. E il “Leone” ha deciso di dire basta. Quasi in lacrime, emozionato come non mai, il centravanti ha parlato davanti a tutto San. Gremito come sempre in ogni ordine di posto. “La prima volta che sono arrivato mi avete dato la felicità, la seconda l’amore. Voglio ringraziare tutti. I ...