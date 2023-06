I social network danneggiano la salute dei giovani | l’allarme è stato lanciato

Leggi su dilei

(Di domenica 4 giugno 2023) “Ipossono avere effetti estremamente dannosi sullamentale di bambini e ragazzi: e i colossi della tecnologia devono agire al più presto”. Questo èpochi giorni fa dal chirurgo generale degli Stati Uniti, Vivek Murthy, che ha recentemente pubblicato un rapporto ufficiale sullapubblica in cui si rileva l’effetto dannoso deimedia sullamentale dei. Come massima autorità sanitaria e voce ufficiale del governo, Murthy ha evidenziato la necessità di agire con urgenza per proteggere la popolazione. Il surgeon general statunitense afferma che l’uso eccessivo e incontrollato deimedia può portare a una diminuzione dell’autostima e del senso di appartenenza, oltre a un ...