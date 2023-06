I segreti per lo scatto perfetto sui social

Leggi su panorama

(Di domenica 4 giugno 2023) i sono due modi di essere turisti. O si visitano i luoghi per il proprio piacere o si collezionano paesaggi per far vedere che ci si è stati, per esibirli come trofei. Cinquant’anni fa il turismo da collezione trovava la propria ragion d’essere negli album di fotografie e nelle interminabili serate con proiezione forzata delle diapositive delle vacanze, oggi conosce un nuovo slancio grazie ai. Già allora c’era il bisogno di condividere, di rendere gli altri partecipi dell’esperienza del proprio viaggio. Adesso è solo aumentata l’audience: ieri, quattro amici, oggi migliaia di follower. Chi possiede un profilo Instagram sa quanto sia importante far vedere di essere sempre nei luoghi del momento, scegliendo gli hashtag giusti: isono per i nomadi digitali, gli stanziali qui sono out. Oggi a Milano, domani a Londra e fra due giorni a ...