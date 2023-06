I paletti dell’occidente che Pechino non mette

Leggi su formiche

(Di domenica 4 giugno 2023) Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 l’Unione europea ha schiacciato l’acceleratore per il piano di sviluppo infrastrutturale internazionale Global gateway, che mira ad aumentare la connettività dell’Europa con il resto del mondo, in particolare con i Paesi in via di sviluppo e del vicinato europeo. Lanciato a dicembre 2021, è parte di un più ampio disegno per garantire all’Unione europea un’autonomia strategica nelle sue relazioni economiche e politiche con il resto del mondo, compresi il settore industriale, della difesa, dello spazio, dell’approvvigionamento di materie prime e, infine, le infrastrutture. Il Global gateway è lo sviluppo più recente di un lungo percorso di crescente attenzione alle infrastrutture e alla connettività da parte europea, nonché ai rischi geopolitici derivanti da progetti di altre potenze, come nel caso della Belt and road initiative cinese, Bri. Fu ...