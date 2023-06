I miei gerani sono splendidi e fioriti | uso un fertilizzante insolito | ma potentissimo

(Di domenica 4 giugno 2023) Ii fiori: che decorano balconi, terrazzi, creando macchie di colori talmente belle da sembrare dipinte. Tantele varietà, l’odoroso, l’angel, il regale, lo zonale, quello a foglia variegata, ma tutte regalano lo stesso colpo d’occhio da vicino e da lontano: sfumature allegre che rendono meravigliosi i condomini, le villette, le case di ringhiera, quasi fossero dipinti impressionisti al Musée d’Orsay.resistenti, tollerano il pieno irraggiamento solare, anche se prediligono la penombra. Interrateli in vasi piuttosto capienti, hanno bisogno di spazio per fiorire. Posizionate ghiaino sul fondo e un terriccio fertile, universale, ma ben drenato. Distanziate le piantine di 20 centimetri le une dalle altre. Innaffiatele regolarmente, il terreno non deve mai risultare ...

Me ne vado dunque dalla piccola giovane casa per non appesantirla deipensieri, che ho addosso ... E subito ho avuto negli occhi un balcone di un palazzo a Porta Nuova, grondante di edere e...Nel nostro recente viaggio d'istruzione, invece, io e icolleghi Stefania Romanello e ... angeli che sembrano riposare sui palazzi, pellicani sulle chiese,rossi sui balconi. Abbiamo fatto ...Me ne vado dunque dalla piccola giovane casa per non appesantirla deipensieri, che ho addosso ... E subito ho avuto negli occhi un balcone di un palazzo a Porta Nuova, grondante di edere e...