I danni del tifone Mawar in Giappone | 3 morti e quattro dispersi

La7.it - E' di tre morti, quattro dispersi, e il ferimento di almeno 35 persone il bilancio delle forti piogge torrenziali che hanno colpito vaste areeGiappone tra venerdì e sabato. Frane e ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti ein bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'ViaMare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Non si segnalanoa persone o cose. Informazioni sull'autorepost Redazione See author's posts Navigazione articoli Zuccarello, dichiarato spento l'incendio originato ieri da un fulmine ...

Maltempo: danni ai vigneti del Tarantino quotidianodipuglia.it

Ignoti hanno tentato di incendiare il portone dello studio legale della sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Umberto I dove Caminiti, che olt ...E' di tre morti, quattro dispersi, e il ferimento di almeno 35 persone il bilancio delle forti piogge torrenziali che hanno colpito vaste aree del Giappone tra venerdì e sabato. Frane e inondazioni so ...