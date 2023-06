I 5 momenti indimenticabili di Ibrahimovic col Milan il 6° sarà stasera

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 giugno 2023) Zlatansi appresta a salutare ufficialmente il: i 5dello svedese in rossonero Ogni classifica è arbitraria e nel caso di Zlatanc’è talmente tanta materia dalla quale attingere che fare una selezione è un’operazione impossibile, se non la si prende come un gioco. Un esercizio, quindi, non per indicare gli exploit più belli o importanti ai fini del risultato, bensì per fissarli nella memoria come esempi del carattere, della personalità e del contributo dato dal campione svedese al. Col quale chiuderà oggi, regalando un’emozione degna di far parte della nostra galleria come sesto momento indimenticabile. Perché a San Siro cila folla delle grandi occasioni per salutare un fuoriclasse che ha girato il ...