Hong Kong | in manette attivista Wong

La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po - ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino. Lo ha constatato un ...

Anniversario Tienanmen, arrestata a Hong Kong «Mamie Wong» Corriere TV

Un anniversario, un arresto di grido: è quello ad Hong Kong di Alexandra Wong, meglio conosciuta come Grandma Wong, nel 34°anniversario della repressione di piazza Tienanmen.La sanguinosa repressione del 1989 a Pechino è un argomento molto delicato per la leadership comunista cinese e la commemorazione delle vittime è stata a lungo vietata e censurata nella Cina continent ...