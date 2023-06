Hong Kong | arrestata nota attivista in anniversario Tiananmen

(Di domenica 4 giugno 2023) La polizia diha arrestato Alexandra Wong,per la democrazia meglio conosciuta come 'Nonna Wong', oggi nel 34/modella repressione di piazza. La donna è ...

La polizia diha arrestato Alexandra Wong, attivista per la democrazia meglio conosciuta come 'Nonna Wong', oggi nel 34/mo anniversario della repressione di piazza Tiananmen. La donna è stata arrestata ...- La polizia diha arrestato otto persone vicino a un parco , quattro delle quali per "intenzione sediziosa e condotta disordinata". Le autorità hanno rafforzato le misure di ...Ma le autorità cinesi, anche recentemente, hanno confermato, ae contro minoranze etniche, l'inclinazione al ricorso alle maniere forti e l'intolleranza verso il dissenso; e, nonostante l'...

