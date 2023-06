Ho fatto il solletico al cielo | la storia del piccolo Federico che scala le grandi montagne

Gli hailsolamente il giapponese nel secondo turno, riuscendo a spuntarla almeno in un set. Musetti sarà il primo vero banco di prova per l'allievo di Juan Carlos Ferrero. Tra i due ...... è ildel purché si faccia, purché se ne parli - come ingenuamente si usa ripetere indi marketing " trastullandosi nel ruolo di decisori politico - culturali, apparentemente ...Il problema principale riguarda ilche nel corso degli ultimi venti anni non sono aumentati i ...visto per esempio in Francia dove la tassa sulle fortune ha procurato solo qualcheai ...

Mauro Serio, da Solletico al prematuro allontanamento dalle scene ... Lineadiretta24

L’ultima puntata de «I Migliori Anni» è un remix del meglio (e del peggio) di questa edizione. Conti vampirizza i propri ospiti vintage, Flora Canto impercettibile e malmostosa. Linea comica claudican ...È un giovanissimo scalatore ma molto determinato: l'anno scorso è salito sul Monte Bianco, in previsione ha altre cime, sogna di conoscere Messner e ora ha scritto anche un libro, in cui racconta il s ...