Highlights e gol Udinese-Juventus 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilcone gol di0-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata della. Vittoria di misura per i bianconeri di Allegri alla Dacia Arena, dove il gol di Chiesa a metà ripresa vale i tre punti per la Vecchia Signora. Rimane però il settimo posto in classifica, viste le vittorie di Atalanta e Roma che così non si fanno superare dalla. Di seguito le immagini salienti del match. GLISportFace.